Иностранца из РПЛ приговорили к тюрьме. Ранее по его вине погиб ребенок

Голландский нападающий Рай Влут заехал в чемпионат России еще в сентябре — и забил в составе дерзкого «Урала» за прошедший период пять мячей (два из них — с пенальти). Травма подколенного сухожилия, выбившая его из строя под конец 2022-го, помешала форварду показать что-то большее. И в контексте реально впечатляющей команды Виктора Гончаренко о таком футболисте можно было бы и не вспомнить.

Можно было бы: если бы не его приключения в 2021-м. Тогда Влут выступал на родине, представляя «Хераклес». Утром 14 ноября близ города Хофддорп автомобиль, которым управлял Влут, столкнулся с другой машиной: в ней находились мужчина, женщина и двое детей. 4-летний ребенок вследствие полученных ранений уже в больнице скончался.

Влут и его приятель, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали. Футболиста арестовали, но вскоре отпустили — хотя к нему явно были вопросы. Спустя какое-то время стали известны подробности: скорость машины нападающего составляла 203 километра в час, а уровень алкоголя в крови превысил норму в два раза.

После утечки информации «Хераклес» отстранил Влута от тренировок и матчей.

«Как нам сегодня стало известно, Влут, вероятно, не только ехал слишком быстро в ту ночь, но и слишком много пил. И то и другое абсолютно неприемлемо. В течение нескольких месяцев после аварии Влут неоднократно заявлял клубу, что он не превышал допустимой скорости в 130 километров в час, а уровень алкоголя в крови футболиста, по его словам, не превышал нормы. На основе этой неверно предоставленной информации “Хераклес” до сих пор принимал все свои решения добросовестно и как хороший работодатель.



Если бы клуб знал правдивую информацию раньше, мы бы, конечно, приняли другое решение в интересах как семьи погибшего ребенка, так и всех остальных участников ситуации и ни за что не позволили бы Влуту участвовать в тренировках и играх. Мы глубоко сожалеем, что семья погибшего ребенка переживает это. Клуб снова свяжется с семьей в ближайшее время. Мы продолжим их поддерживать», — сказал генеральный директор «Хераклеса» Роб Туссен.

«Я выпил два‑три бокала ликера. Был на вечеринке в Амстердаме. Изначально мы планировали переночевать в отеле в Амстердаме, но потом изменили планы и поехали в Роттердам. Не подумав, мы сели в машину и отправились в путь. При выезде из тоннеля мы выехали на участок дороги с ограничением скорости. В машине был включен круиз‑контроль на скорости 130 километров в час», — на слушаниях Влут продолжал стоять на своем.

После расторжения контракта с «Хераклесом» Влут отправился играть в Казахстан, где никто бы не стал его отменять. И уже оттуда нападающий переехал в Россию.

Суд признал Влута виновным в аварии и гибели ребенка. Его приговорили к реальному тюремному сроку

Следствие посчитало, что причиной аварии стал не только алкоголь Влута в крови. Также он отвлекался за рулем на использование мобильного телефона. «Он ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — заявлял представитель прокуратуры Голландии.

Обвинитель требовал 3,5 года тюрьмы для Влута, и суд частично удовлетворил этот запрос. Сегодня De Telegraaf сообщил, что футболиста приговорили к 2,5 лет тюремного заключения.

«Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», — говорил президент «Урала» Григорий Иванов несколько недель назад, когда суд еще продолжался.

Однако некоторые голландские журналисты утверждали, что Влут намеренно отправился играть в Россию, чтобы избежать правосудия, и хочет получить российский паспорт, «как и Квинси Промес». Влут эти слухи опровергал, однако признавался: в РПЛ он решил играть в том числе после того, как ему посоветовал приехать сюда Промес.