Уткин о том, что «Зенит» бесплатно раздает билеты: По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно

«Пение на трибунах — теперь это у “Зенита” платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону — там очень долгий проход, променад — и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.



То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы — это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.



Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на “Зенит”. При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.



Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, — нечто вроде того, что в советское время называли “черной субботой”, когда суббота оставалась рабочим днем», — сказал блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале.