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18:18 (мск), источник: Sports.Ru

Уткин о том, что «Зенит» бесплатно раздает билеты: По закону нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно

Ранее пресс-служба «Зенита» признала, что клуб распространяет бесплатные билеты в условиях наличия Fan ID: Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: оформление карты требует определенных усилий людей.

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Источник: РИА "Новости"

«Пение на трибунах — теперь это у “Зенита” платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону — там очень долгий проход, променад — и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы — это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на “Зенит”. При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, — нечто вроде того, что в советское время называли “черной субботой”, когда суббота оставалась рабочим днем», — сказал блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале.

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