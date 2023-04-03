КДК РФС рассмотрит высказывания тренера «Спартака» Абаскаля после матча с «Ахматом»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит высказывания главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча чемпионата страны против грозненского «Ахмата». Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

1 апреля после матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат» главный тренер домашней команды Гильермо Абаскаль в нецензурной форме высказался о том, что соперник умышленно тянул время на протяжении всей игры, а судья показывал игрокам грозненцев предупреждения только в компенсированное ко второму тайму время. 2 апреля во время матча «Ростов» — «Торпедо» (2:1) полузащитник и капитан ростовчан Данил Глебов получил прямую красную карточку и был удален с поля. В протоколе встречи отмечается, что дисциплинарная санкция была применена к игроку за «удар соперника шипами в область голеностопа в борьбе за мяч».

«Рассмотрим материалы СМИ с пресс-конференции главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля после матча с “Ахматом”. Также рассмотрим серьезное нарушение правил капитаном “Ростова” Даинлом Глебовым в матче с “Торпедо”. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

По словам главы КДК РФС, будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его помощника Анатолия Тимощука, главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова во время матчей против екатеринбургского «Урала» (2:0), подмосковных «Химок» (6:0) и московского ЦСКА (0:2) соответственно.