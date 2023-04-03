Футбольный клуб «Химки» объявил об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

«Гогниев покинул пост главного тренера “Химок” по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Ринат Билялетдинов», — сказал Оленев.