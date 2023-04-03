Футбольный клуб «Химки» объявил об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера
Гогниев покинул клуб по согласию сторон, сообщил ТАСС гендиректор «Химок» Николай Оленев.
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Гогниев покинул клуб по согласию сторон, сообщил ТАСС гендиректор «Химок» Николай Оленев.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев.
«Гогниев покинул пост главного тренера “Химок” по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера будет Ринат Билялетдинов», — сказал Оленев.
В воскресенье «Химки» со счетом 0:6 на своем поле проиграли «Краснодару» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Гогниев возглавил «Химки» 2 сентября 2022 года. Контракт со специалист был рассчитан до конца сезона-2023/24.