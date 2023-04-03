ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Крала

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить полную сумму и полагающиеся проценты московскому «Спартаку» по трансферному договору об аренде чешского полузащитника Алекса Крала. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. 16 сентября генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил ТАСС, что «Спартак» подал обращение в трибунал ФИФА о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

«Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского “Вест Хэма”. Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты. В случае если “Вест Хэм” не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА. При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщили в пресс-службе «Спартака».