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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб расторг контракт с Артемом Горловым по соглашению сторон. «“Пари НН” благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», — говорится в заявлении команды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале объявил, что команду возглавит Сергей Юран. «Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня», — заявил он.

Горлов работал в клубе с 31 декабря 2022-го. Тогда специалист сменил на посту Михаила Галактионова, ушедшего в «Локомотив». Последним клубом Юрана были «Химки», которые он покинул в августе 2022-го.

После 21 тура «Пари Нижний Новгород» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче 9 апреля команда сыграет на выезде с «Краснодаром».

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