«Пари Нижний Новгород» объявил о смене главного тренера

Клуб расторг контракт с Артемом Горловым по соглашению сторон. «“Пари НН” благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», — говорится в заявлении команды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале объявил, что команду возглавит Сергей Юран. «Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня», — заявил он.

Горлов работал в клубе с 31 декабря 2022-го. Тогда специалист сменил на посту Михаила Галактионова, ушедшего в «Локомотив». Последним клубом Юрана были «Химки», которые он покинул в августе 2022-го.