«Зенит» продлил контракт с четырехкратным чемпионом России по футболу Караваевым

Новое соглашение с игроком рассчитано на три года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года, за клуб он провел 108 матчей в различных турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 14 голевых передач. В составе команды защитник стал трехкратным чемпионом России и победителем суперкубка страны, также один раз он завоевал Кубок России. Ранее Караваев становился чемпионом России вместе с московским ЦСКА. По ходу карьеры футболист выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также нидерландский «Витесс».