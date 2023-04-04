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17:54 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» продлил контракт с четырехкратным чемпионом России по футболу Караваевым

ТАСС, 4 апреля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с российским защитником Вячеславом Караваевым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с игроком рассчитано на три года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года, за клуб он провел 108 матчей в различных турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 14 голевых передач. В составе команды защитник стал трехкратным чемпионом России и победителем суперкубка страны, также один раз он завоевал Кубок России. Ранее Караваев становился чемпионом России вместе с московским ЦСКА. По ходу карьеры футболист выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также нидерландский «Витесс».

За сборную России Караваев принял участие в 24 матчах, отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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