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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» проиграл «Уралу» и вылетел в путь регионов Кубка России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» уступили екатеринбургскому «Уралу» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.

Урал
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. У хозяев мячи забили Ибраима Сиссе (32-я минута) и Фаниль Сунгатулин (72). У гостей отличился Кейта Бальде (49).

Первый матч в Москве завершился вничью — 1:1. По сумме матчей «Урал» вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где встретится с победителем противостояния московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» (первая игра — 2:2).

Действующий победитель Кубка «Спартак» продолжит выступление в турнире во втором этапе полуфинала пути регионов, соперник «красно-белых» определится позднее.

Первый матч финала пути РПЛ и матч второго этапа полуфинала пути регионов запланированы на 18—20 апреля.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
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