Сергей Юран пообещал, что «Пари Нижний Новгород» не вылетит из РПЛ

ФК «Пари Нижний Новгород» несколько дней назад принял решение отправить в отставку Артема Горлова. Ему на смену пришел опытный отечественный специалист Сергей Юран, который раннее возглавлял подмосковные «Xимки».

После своего официального назначения Сергея Юран в интервью клубной пресс-службе нижегородской команды пообещал болельщикам, что «Пари Нижний Новгород» по итогам сезона 2022−2023 останется в РПЛ.

— Могу заверить болельщиков, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, думаю, мы справимся, — сказал Сергей Юран.