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11:27 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Сергей Юран пообещал, что «Пари Нижний Новгород» не вылетит из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» пообещал нижегородским болельщикам, что команда не вылетит.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари НН"

ФК «Пари Нижний Новгород» несколько дней назад принял решение отправить в отставку Артема Горлова. Ему на смену пришел опытный отечественный специалист Сергей Юран, который раннее возглавлял подмосковные «Xимки».

После своего официального назначения Сергея Юран в интервью клубной пресс-службе нижегородской команды пообещал болельщикам, что «Пари Нижний Новгород» по итогам сезона 2022−2023 останется в РПЛ.

— Могу заверить болельщиков, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, думаю, мы справимся, — сказал Сергей Юран.

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