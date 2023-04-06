Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Кубок России
5.04
ЦСКА
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
5.04
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
5.04
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15
Футбол. Зарубежный
7.04
Салернитана
Интер
Футбол. Первый дивизион
7.04
Волгарь
Рубин
Все события
12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левитин: «По карте болельщика изменений нет. Решение принято»

Помощник президента РФ Игорь Левитин прокомментировал ситуацию вокруг паспорта болельщика (Fan ID).

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Что с Fan ID?

— Нет никаких изменений, решение принято. Президент поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорта готовит предложение в администрацию, — приводит слова Левитина корреспондент «СЭ».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь