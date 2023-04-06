Левитин: «По карте болельщика изменений нет. Решение принято»

— Нет никаких изменений, решение принято. Президент поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорта готовит предложение в администрацию, — приводит слова Левитина корреспондент «СЭ».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.