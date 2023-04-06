Главный тренер «Спартака» Абаскаль избежал дисквалификации после матча с «Ахматом»

«Мы возбудили это дело по материалам СМИ — с определённого ютуб канала. На основании этих видео документов задача была выяснить, насколько эти слова были оскорбительные и нецензурные. Также определяли, в сторону кого и с чего были употреблены эти слова.



Мы не рассматривали в целом пресс-конференцию. Мы рассматривали два слова, которые были сказаны Абаскалем. Устанавливали, есть ли вина тренера — оскорбил ли он кого. Был дипломированный специалист по итальянскому языку.



Абаскаль выступал, его слова ни коем образом не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6−7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц.



Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим. Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба — оштрафовать главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.