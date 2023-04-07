«Спартак» в 10 очках от «Зенита». Чемпионская гонка точно завершена?

Самое время вспомнить классический посыл Сергея Семака про гегемонию «Зенита». Каждый раз тренер повторяет: мы неидеальны, но не виноваты в том, что соперники постоянно теряют очки. Слова хорошо подходят к нынешней ситуации и к «Спартаку». Непонятно, как команда, претендующая на титул, может сначала с трудом отыграться в игре с «Уралом», потом при безобразной игре уступить «Оренбургу» и сыграть вничью с «Ахматом». Минус семь очков, которые изначально подразумевались как гарантированные. Потому что «Спартак» выше по классу, сильнее по составу, так ещё и не забываем про полную концентрацию на тренировках во время сборов. Не просто так 0 интервью от игроков.

Теперь у красно-белых 41 очко после 21 матча. Впереди ещё девять туров. И 27 очков в розыгрыше. Отставание от «Зенита» — 10 очков. Это очень много. При этом измениться всё может буквально за пару недель. Пусть и для этого нужно два маловероятных условия: «Спартак» вдруг придёт в себя и начнёт побеждать, а «Зенит» проиграет три-четыре раза. И что здесь реалистичнее? Вероятно, ничего из этого.

Играют «Спартак» с «Ахматом» | Источник: Чемпионат.com

При этом ещё раз заглядываем в календарь оставшихся матчей. И закрепляем мысль — у «Спартака» довольно простая ситуация в оставшихся играх. С логистической точки зрения — точно. Пять из девяти оставшихся матчей — на «Открытие Арене», ещё два — в Химках. И два выезда — в Петербург и в Самару в последнем туре. Никаких поездов и прочего. Отличный расклад, чтобы сконцентрироваться на работе и набрать как можно больше очков. В РПЛ отыгрывались подобные отрывы.

Из топовых соперников у красно-белых «Динамо», «Ростов», ЦСКА. Все на своём поле. Плюс выезд в Питер. В остальном — обязаны набирать по три очка.

Теперь к «Зениту». У чемпиона осталось четыре матча на своём поле. И пять выездов. Из сложных — Ростов. Хотя бы из-за логистики. Уже в субботу лететь в Москву к «Локо» с огненным Дзюбой. Позже в Оренбург — к самой домашней команде РПЛ. И Сочи — тоже могут быть проблемы. Особенно если Бердыев к тому времени научит команду не пропускать кучу голов. С «Динамо» и «Спартаком» они играют дома. Но так или иначе команда наверняка будет терять очки. И тут непонятно, отсутствие Кубка России — преимущество или недостаток. С одной стороны, больше времени на отдых. С другой — не тот тонус.

Валерий Карпин и его «Ростов» | Источник: Чемпионат.com

Ну, а вообще на втором месте сейчас «Ростов». У них семь очков отставания от «Зенита». Наверное, дончан правильнее назвать главным конкурентом Петербурга после 21-го тура. Но с календарём у них всё не очень — только три домашних матча из девяти оставшихся. В остальном — поезда, иногда и самолёты, а порой всё вместе. В ближайшем туре нужно добраться до Оренбурга, через две недели в Екатеринбург, потом — дважды в Москву. Но есть и пара удобных выездов — в Краснодар и Сочи. Понятно, что неблизко, но хотя бы меньше 12 часов в дороге. Только чудеса помогут «Ростову» остаться в гонке. Впрочем, они сопровождают их с начала сезона.