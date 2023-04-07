«Дзюба — молодец, удивил! Полгода не играл в футбол — и так здорово выглядит». Откровенный Аршавин

Андрей Аршавин дал интервью Sport24 о последних событиях в российском футболе. Проблемы «Спартака», атака депутатов на Карпина, подвиги Дзюбы, отставка Кержакова — вот что обо всем этом думает легенда «Зенита» и сборной России.

— Для начала — о «Зените». Клаудиньо и Малком — какими видите их будущее в Питере? Есть ощущение, что они счастливы здесь и им не наскучило? Просто уже пошли разговоры, что Малкому подыскивают варианты для ухода летом.

— Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения.

— Теперь о других командах. С чем связываете стагнацию «Спартака»: чудеса Абаскаля закончились или просто невезение?

— Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится. Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко. Когда они были в себе уверены ментально, то и всех обыгрывали.

Как только получили одну оплеуху, так сразу все и изменилось, а если б мастерство было!… Потеряли уверенность и качество просело сразу же. Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает.

— А что происходит с «Динамо» — дело в тренере? Замена на Николича может помочь?

— В начале сезона все были под влиянием работы Шварца. Мне кажется, что он действительно работал очень хорошо. Йоканович просто другой тренер, плюс у него были объективные проблемы с составом, потому что ушли некоторые легионеры. Ситуацию он более-менее выровнял, и зимой все уже по-другому говорили. Вроде «Динамо» у всех выигрывало на сборах.

Но сейчас, судя по заявлениям руководителей «Динамо», есть негатив. С другой стороны, говорить, что Йоканович работает плохо, я бы не стал. Просто в составе есть дырки, которые он пытается закрыть. Но, к сожалению, это не удается.

— «Так деградировать за год — это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в “Челси”, то лучше вообще больше не играть». Это слова Радимова про Захаряна. Разделяете эту мысль?

— Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остается большим талантом. Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой.

— Пиняева называют самым талантливым игроком России с ваших времен. Согласны с такой оценкой? Если он не уедет — продолжит прогрессировать?

— В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года. Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдет в более сильную команду, заиграет по сумасшедшему. Ну, а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу.

— Результативность Дзюбы в «Локомотиве» — шок? Были мнения, что ему пора заканчивать.

— Не шок, но я удивлен. Для меня было понятно, что он будет забивать. Но чтобы в четырех матчах шесть голов… Плюс команда выигрывает в сложных матчах. Он — молодец. Удивил меня тем, что полгода в футбол не играл, по большому счету, а сейчас выглядит так здорово. Считаю, что и ему повезло с «Локомотивом», и команде повезло с ним.

— Дзюба сказал, что хочет обойти Кержакова по голам во всех турнирах. Осталось 10 голов, чтобы сравняться. Как думаете: обгонит?

— Если еще будет играть, даже следующий сезон, то да.

— Странный уход самого Кержакова из кипрской «Кармиотиссы»: вы удивлены?

— Я больше удивился, когда он вообще туда пошел, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим все это. А так — было и было.

— Талалаев и Гогниев покинули «Торпедо» и «Химки». Какой видите судьбу этих клубов?

— Тут очевиден высокий риск вылететь. Просто командам нужно усиливать составы. Поэтому здесь с любым тренером было бы сложно.

— Возвращение пива на стадион: вы за?

— Да.

— Вы наверняка читали, как депутаты и чиновники (Матыцин, Зюганов) напали на Карпина из-за его слов про «не держусь за место» в сборной. На чьей вы стороне и почему?

— Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали — что, где и как. Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность. Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах.

— А что по самой сборной? Наш уровень действительно так упал или это из-за отсутствия должной мотивации? Иран мог забивать несколько, Ирак в первом тайме возил.

— Во-первых, в сборной сейчас все равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается. Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично.