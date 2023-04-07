Семак назвал футболистов «Зенита», которые пропустят игру с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» Семак заявил, что Ерохин и Мантуан не сыграют против «Локомотива».
Тренер «Зенита» Семак заявил, что Ерохин и Мантуан не сыграют против «Локомотива».
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Вильмар Барриос восстановился после травмы и готов к матчу 22-го тура чемпионата России против московского «Локомотива», заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.
Барриос получил травму 12 марта в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (3:2), он был заменен в концовке первого тайма.
«Шанс увидеть его (Барриоса) есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов», — приводит слова Семака сайт «Зенита».
«Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участие в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — добавил специалист.
Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 9 апреля в Москве и начнется в 20:00 мск.
«Зенит», набравший 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 25 баллами располагается на 11-й строчке.