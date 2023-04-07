Семак назвал футболистов «Зенита», которые пропустят игру с «Локомотивом»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Вильмар Барриос восстановился после травмы и готов к матчу 22-го тура чемпионата России против московского «Локомотива», заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Барриос получил травму 12 марта в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (3:2), он был заменен в концовке первого тайма.

«Шанс увидеть его (Барриоса) есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

«Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участие в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — добавил специалист.

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 9 апреля в Москве и начнется в 20:00 мск.