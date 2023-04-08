Матч «Спартак» — «Динамо» и еще две игры откроют программу 22-го тура РПЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Программа 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Торпедо» — «Факел», «Ахмат» — «Урал» и «Спартак» — «Динамо».

Среди субботних матчей выделяется встреча между московскими «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 19:30 мск. В матче первой части чемпионата России победу на своем поле одержало «Динамо» (1:0). «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Динамо» с 35 очками располагается на пятой позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 19:30 Спартак - Динамо -

Команды подходят к игре не в лучших кондициях. «Спартак» не может победить с 11 марта, когда дома выиграл у воронежского «Факела» (3:2) в матче РПЛ. После этого красно-белые сыграли вничью и уступили екатеринбургскому «Уралу» (1:1, 1:2) в матчах ½ финала «плей-офф пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, а также проиграли «Оренбургу» (0:2) и сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в РПЛ.

«Динамо» потерпело два поражения подряд — 1 апреля бело-голубые дома уступили «Сочи» (0:2) в матче чемпионата России, а 4 апреля проиграли тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 — по пенальти) в кубке страны.

«Спартак» мог подойти к этой встрече без главного тренера Гильермо Абаскаля на скамейке запасных. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассматривал поведение Абаскаля, который нецензурно высказался на пресс-конференции после матча с «Ахматом». По итогам проверки КДК РФС решил оштрафовать Абаскаля на 60 тыс. рублей без дисквалификации.

«В “Динамо” присутствуют психологические трудности»

19 марта в руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что капитан команды Георгий Джикия получил повреждение мышц бедра по итогам матча с «Оренбургом», ожидалось, что восстановление займет три недели. Однако пока новой информации о состоянии Джикии не было.

Один из лучших бомбардиров РПЛ полузащитник «Спартака» Квинси Промес не попал в стартовый состав команды на матч с «Ахматом» 1 апреля из-за небольшого дискомфорта. Он вышел на поле после перерыва, но на 50-й минуте из-за повреждения был заменен. Нидерландский футболист пропустил кубковую игру с «Уралом» 4 апреля. Участие Джикии и Промеса под вопросом, точно игру пропустит полузащитник Наиль Умяров, который восстанавливается от повреждения.

В заявку «Динамо» точно не попадет защитник Роберто Фернандес, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Матч с «Акроном» в Кубке России по медицинским показаниям пропустили защитники Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк, Николас Маричаль, полузащитники Александр Кутицкий, Матиас Норманн, а также нападающий Федор Смолов. Как сообщает пресс-служба «Динамо», решение по каждому из них будет принято незадолго до игры. Смолов не играет из-за травмы с матча против «Краснодара» (1:3) 11 марта, генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров 1 апреля сообщил журналистам, что игрок готовится к «Спартаку».

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита.

«Я думаю, что фаворита в матче нет, шансы 50 на 50, так как у “Спартака” есть проблемы с составом — Георгий Джикия и Квинси Промес травмированы, но возвращаются [пропустившие игру Кубка России с “Уралом” из-за дисквалификации] Шамар Николсон и Александр Соболев, — сказал Тихонов. — У “Динамо” Федор Смолов не играл из-за травмы. Поэтому нас ждет интересный матч, обе команды будут пытаться реабилитироваться в глазах и журналистов, и болельщиков, и своих руководств».

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов считает, что у «Динамо» есть психологические проблемы перед игрой со «Спартаком».

«Понятно, что психологические трудности в коллективе присутствуют, именно коллективные, — сказал Габулов. — Из-за отсутствия положительных результатов, из-за утерянной возможности побороться за Кубок России, тем более в столетний юбилей клуба, думаю, что такая задача стояла. Но жизнь не стоит на месте, чемпионат продолжается, тем более в преддверии очень важного матча против “Спартака”, футболисты и тренерский штаб “Динамо” обязаны найти силы и возможности, чтобы психологические трудности преодолеть».

Команды сыграют друг с другом в 176-й раз. В активе «Спартака» 67 побед, 48 раз выиграло «Динамо», 60 раз встречи завершались вничью. В последний раз «Динамо» на выезде победило «Спартак» 13 мая 2018 года, тогда встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. В 2022 году команды встречались в финале Кубка России, «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1.

Другие матчи дня

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 14:00 Торпедо - Факел -

В первом матче дня московское «Торпедо» на своем поле примет воронежский «Факел», встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 14:00 мск. «Торпедо» впервые в этой части сезона проведет домашний матч в «Лужниках», встречу 19-го тура с «Уралом» пришлось провести на резервном стадионе — «Арене-Химки» — из-за недостаточной готовности поля «Лужников». Матч первой части чемпионата между «Торпедо» и «Факелом» завершился вничью со счетом 2:2. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, «Факел» с 17 очками располагается на 14-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 16:30 Ахмат - Урал -

Также в субботу «Ахмат» дома сыграет с «Уралом», встреча начнется в 16:30 мск. Игра первой части чемпионата завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 21 матче. «Урал» с 25 очками располагается на 10-й позиции.

9 апреля состоятся игры «Сочи» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Химки», «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» — «Зенит». 10 апреля «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».