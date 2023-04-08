Аршавин: Пиняев заиграет по-сумасшедшему, если уйдёт в сильную команду из топ-лиги Европы

«Пиняева называют самым талантливым игроком России с моих времён? В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года. Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдёт в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему. Ну, а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — приводит слова Аршавина Sport24.