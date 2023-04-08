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05:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: Пиняев заиграет по-сумасшедшему, если уйдёт в сильную команду из топ-лиги Европы

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Пиняева называют самым талантливым игроком России с моих времён? В прошлом году называли Захаряна. Захарян, наверное, лучший игрок 2003 года рождения. Пиняев сейчас доказывает, что он лучший игрок 2004 года. Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания. Если перейдёт в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему. Ну, а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — приводит слова Аршавина Sport24.

Пиняев перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов». Напомним, «Локомотив» набрал 25 очков в 21 матче и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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