Что не так с «Динамо» и «Спартаком»? На команды весной больно смотреть

После зимней паузы на «Спартак» и «Динамо» больно смотреть. Красно-белые вылетели от «Урала» из Пути РПЛ в Кубке России, а бело-голубые и вовсе окончательно покинули турнир. В чемпионате у команды Гильермо Абаскаля одна победа в четырёх матчах, а у команды Славиши Йокановича — две. Почему дело обстоит именно так, а не иначе?

В прошлом сезоне «Динамо» тащил Шиманьски. У Йокановича его нет, а Захарян не стал лидером

После 21 тура РПЛ у «Динамо» 35 очков при разнице мячей 36−26. Это хуже, чем год назад, когда на такой же отсечке было 42 очка при разнице мячей 40−23.

При подобном раскладе немудрено, что сейчас идёт поиск виновников регресса. Так, весной со всех сторон летят стрелы критики в адрес главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича. По ссылке ниже можно прочитать резкое высказывание Сергея Силкина, который в своё время был главным тренером бело-голубых.

С одной стороны, в защиту мнения Силкина можно сказать, что «Динамо» не прибавило после зимы — 1,7 очка в среднем за матч (29 в 17 турах) в первой части сезона и 1,5 сейчас (шесть в четырёх турах). С другой — а должна ли была команда добавить?

Как часто бывает в подобных историях, очень быстро забылось, что в прошлом сезоне у «Динамо» был явный лидер, который тащил команду. Восполнить его потерю не удалось. Если вы ещё вдруг не вспомнили, то речь про Себастьяна Шиманьского. Как тогда команда могла добавить? На поле всё решают исполнители. Если качественных нет, то все идеи могут обесцениться.

Шиманьски замечательно сочетал в себе умения атаковать и обороняться. В прошлом сезоне РПЛ он был вторым среди всех центральных полузащитников лиги по результативности (шесть голов и восемь передач), самым результативным в своём клубе и лучшим в «Динамо» по ключевым передачам (2,7 за игру). В то же время польский легионер был третьим игроком во всей лиге по успешным отборам (2,5 за матч) и лидером в своей команде. Таковы данные портала WhoScored. Разве не впечатляющие цифры?

Голевой пас Шиманьского на Захаряна после удачного отбора мяча у Нобоа | Источник: Чемпионат.com

Стиль Сандро Шварца, в котором было много атак и прессинга, давал результат во многом за счёт наличия неугомонного Шиманьского в середине поля и его качественных действий. Славиша Йоканович пробовал и осторожный вариант игры, и смелый, но такого футболиста в центре поля в команде не обнаружил.

Арсен Захарян и Даниил Фомин оказались не готовы вести игру, давая стабильно качество уровня Шиманьского как впереди, так и сзади. Не помогло даже сохранение отлично знакомой им схемы 4−3−3. Если по ключевым передачам у Захаряна тот же показатель, что у Шиманьского год назад (2,7), то до результативности поляка при игре в центре поля сейчас ему очень далеко (семь голевых действий — 2+5), как и до количества успешных отборов (1,6 за матч). В центре поля Шиманьски играл на гораздо более высоком уровне.

Кто виноват в отсутствии сейчас игрока уровня Шиманьского на ключевой позиции? Кто угодно, но только не тренер. Его задача — расставить правильно футболистов и объединить их общей идеей. Только вот не объединяются так, чтобы было лучше, чем раньше. Если учесть позицию «Динамо» в пятёрке сильнейших в РПЛ с учётом потери ключевого игрока, то у команды всё не так уж и плохо. Могло быть гораздо хуже.

Себастьян Шимански | Источник: Чемпионат.com

Нельзя жить прошлым, когда обстоятельства изменились. Оптимистичные болельщики «Динамо» пытаются. И допускают ту же ошибку, что поклонники ЦСКА в тот период, когда команду покинула большая группа игроков во главе с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. К слову, перед сезоном бело-голубые лишились не только Шиманьского, а в общей сложности восьми игроков, которые в прошлом сезоне играли регулярно. Моментально такое пережить нельзя.

У «Спартака» зависимая от лидеров атака и хрупкая оборона. Это облегчает сопернику выбор плана на игру

Тот случай, когда можно добиться результата и за счёт смелой игры, и за счёт осторожной — выбирай удобную для себя. Если «Урал» в чемпионате сыграл со «Спартаком» в Москве 2:2 за счёт смелого плана, то «Ахмат» — благодаря игре от обороны (0:0). А тот же «Оренбург» в своём победном домашнем матче (2:0) дозировал смелость и осторожность — разные стили в разные отрезки матча.

В атаке «Спартак» зависим от Квинси Промеса (16+6 по системе «гол+пас») и Александра Соболева (7+8) — только у них двоих в составе красно-белых больше пяти голевых действий в текущем розыгрыше РПЛ. К примеру, у «Зенита» шесть игроков совершили больше пяти голевых действий, у «Ростова» и ЦСКА — по четыре, у «Динамо», «Оренбурга» и «Краснодара» — по три.

Квинси Промес и Александр Соболев | Источник: Чемпионат.com

А если лидеры вылетят из строя по причине травмы или просто будут не в настроении? Да с двумя игроками вообще что угодно может случиться! Соболев, которого Гильермо Абаскаль всю зиму наигрывал на позиции крайнего нападающего, не забивает в чемпионате с октября. Промес, который не ездил на зимние сборы, весной вылетел на три недели из-за травмы икроножной мышцы. Тем временем у «Спартака» в РПЛ уже два матча подряд без забитых мячей!

Добивают проблемы сзади. «Спартак» играет в четыре защитника. При обороне не всё хорошо как с индивидуальным классом, так и со стабильностью в построениях.

История про индивидуальные действия: когда красно-белые играли в Оренбурге, то статистом в двух голевых атаках соперника был Георгий Джикия — игрок сборной России. В ТВ-эфире капитана красно-белых тогда критиковал даже легенда «Спартака» Андрей Тихонов.

История про командные связи: в четырёх турах РПЛ в стартовом составе в линии защиты выходили восемь разных игроков — трижды Денисов и Хлусевич, дважды Джикия, Маслов, Чернов и Тавареш, по одному разу Дуарте и Литвинов.

Когда у тебя нет четырёх высококлассных защитников, то компенсировать отсутствие мастерства может стабильность. Её отсутствие закапывает «Спартак» при обороне, если соперник действует смело, а не оберегает нули.

Происходящее со «Спартаком», как и с «Динамо», тоже сложно назвать сенсацией. Зимой мы осторожно намекали, что с возобновлением сезона у команды возможны проблемы. Вероятно, об этом следовало кричать, как минимум — делать более чёткий акцент.

Впереди очень непредсказуемое дерби

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 19:30 Спартак - Динамо -

С одной стороны, Абаскаль может удивить одновременным появлением в стартовом составе Бальде и Мозеса — когда-то игроки были успешны в Серии А и АПЛ. У «Динамо» таких джокеров нет.

С другой стороны, где гарантия что спартаковские джокеры реализуют свои шансы? Динамовец Тюкавин и его партнёры запросто могут наказать соперника, воспользовавшись шаткостью его оборонительных редутов.

Невозможно точно предсказать, как пойдёт игра. Этим она и привлекает. Почти все мы когда-то полюбили спорт вообще и футбол в частности за непредсказуемость.