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14:16 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая

Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским футбольным клубом «Зенит» и московским «Спартаком» пройдет 7 мая. Об этом в субботу сообщила пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.

Матч 28-го тура между «Спартаком» и столичным ЦСКА запланирован на 21 мая, встреча начнется в 16:30 мск и пройдет на стадионе «Открытие Банк — Арена». Матч 24-го тура между «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет 22 апреля и начнется в 19:00 мск, в том же туре ЦСКА на следующий день примет московский «Локомотив» (начало встречи — в 19:30 мск).

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 3 июня, все матчи начнутся в 17:00 мск.

Также стали известны даты игр Фонбет — Кубка России. Первый матч финала «плей-офф пути РПЛ» между ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» пройдет 19 апреля (начало — в 19:00 мск), ответный матч состоится 3 мая в Екатеринбурге. Также 19 апреля пройдут игры второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов»: в 16:30 мск начнется матч между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком», в 19:00 мск стартует встреча «Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара).

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