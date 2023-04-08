Матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 7 мая

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским футбольным клубом «Зенит» и московским «Спартаком» пройдет 7 мая. Об этом в субботу сообщила пресс-служба РПЛ.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.

Матч 28-го тура между «Спартаком» и столичным ЦСКА запланирован на 21 мая, встреча начнется в 16:30 мск и пройдет на стадионе «Открытие Банк — Арена». Матч 24-го тура между «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет 22 апреля и начнется в 19:00 мск, в том же туре ЦСКА на следующий день примет московский «Локомотив» (начало встречи — в 19:30 мск).

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 3 июня, все матчи начнутся в 17:00 мск.