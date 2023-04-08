Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Урал
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо Мх
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Арсенал
Кубань
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Волга
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фиорентина
Специя
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Эльче
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Челси
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Сампдория
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Алания
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Монца
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
00
Все события
16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».

Ахмат
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Татаринов, Каштанов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 21 матча. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь