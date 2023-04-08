«Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосавац, Шатара, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Татаринов, Каштанов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.