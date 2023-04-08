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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче РПЛ и одержало первую победу под руководством Клотета

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.

Торпедо
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» со счетом 2:0 обыграл воронежский «Факел» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

Забитыми мячами отметились Илья Кухарчук (34-я минута) и Равиль Нетфуллин (90+1). «Торпедо» одержало третью победу в текущем сезоне РПЛ, до этого команда в матче 10-го тура обыграла московский ЦСКА, в 20-м туре «Торпедо» завершило вничью матч против клуба «Пари Нижний Новгород», однако сопернику москвичей было присуждено техническое поражение за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова.

«Торпедо» провело второй матч и одержало первую победу под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. В дебютной для испанского наставника игре москвичи на выезде уступили «Ростову» (1:2).

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету московской команды 13 очков. «Факел» идет 14-м с 17 очками. В следующем туре «Торпедо» 15 апреля дома сыграет с московским «Спартаком», «Факел» на следующий день примет грозненский «Ахмат».

Торпедо
2:0
Первый тайм: 1:0
Факел
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