«Ахмат» победил «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0, отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).
На скамейке «Урала» из-за трехматчевой дисквалификации отсутствовал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.
«Ахмат» с 36 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, потерпевшие третье поражение подряд екатеринбуржцы с 25 очками идут десятыми.
В следующем матче грозненский клуб 16 апреля сыграет в гостях с воронежским «Факелом». «Урал» днем ранее примет ЦСКА.