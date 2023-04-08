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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» победил «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ахмат
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0, отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).

На скамейке «Урала» из-за трехматчевой дисквалификации отсутствовал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

«Ахмат» с 36 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, потерпевшие третье поражение подряд екатеринбуржцы с 25 очками идут десятыми.

В следующем матче грозненский клуб 16 апреля сыграет в гостях с воронежским «Факелом». «Урал» днем ранее примет ЦСКА.

Ахмат
2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
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