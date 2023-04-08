«Ахмат» победил «Урал» в матче чемпионата России

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0, отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).

На скамейке «Урала» из-за трехматчевой дисквалификации отсутствовал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

«Ахмат» с 36 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, потерпевшие третье поражение подряд екатеринбуржцы с 25 очками идут десятыми.