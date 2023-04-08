Бальде выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Московское дерби пройдет на домашнем поле «красно-белых» и начнется в 19:30 мск. Бальде, перешедший в «Спартак» в августе прошлого года, провел за команду три матча в чемпионате России и ни разу не начинал встречи в стартовом составе. Полузащитник Виктор Мозес не попал в заявку «красно-белых». Он появился на поле 1 апреля в матче 21-го тура с грозненским «Ахматом» впервые с августа прошлого года. Нигериец не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия.
Полностью стартовый состав «Спартак» выглядит следующим образом: Александр Селихов (вратарь), Никита Чернов, Томаш Тавареш, Роман Зобнин (капитан), Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Бальде.
Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин (голкипер), Саба Сазонов, Николас Маричаль, Эли Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Лука Гагнидзе, Муми Нгамалё, Константин Тюкавин.
«Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (35 очков) идет на пятой строчке.