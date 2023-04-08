Бальде выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Московское дерби пройдет на домашнем поле «красно-белых» и начнется в 19:30 мск. Бальде, перешедший в «Спартак» в августе прошлого года, провел за команду три матча в чемпионате России и ни разу не начинал встречи в стартовом составе. Полузащитник Виктор Мозес не попал в заявку «красно-белых». Он появился на поле 1 апреля в матче 21-го тура с грозненским «Ахматом» впервые с августа прошлого года. Нигериец не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия.