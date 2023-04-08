«Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ против «Динамо»

Соболев благодаря голу на 8-й минуте прервал свою 11-матчевую серию без забитых мячей, однако затем в конце первого тайма он оформил автогол. Во время подачи соперников с углового голкипер «Спартака» Александр Селихов вышел из ворот и не смог дотянуться до мяча, который залетел в сетку от ноги форварда красно-белых. За минуту до конца основного времени Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.