У Селихова две странные ошибки в дерби с «Динамо». Что случилось с вратарем «Спартака»?

«Спартак» и «Динамо» выдали сверхрезультативное дерби (3:3), а большинству голов предшествовали персональные ошибки. Так, Александр Селихов «поучаствовал» в двух мячах, влетевших в ворота красно-белых. «СЭ» детально разобрал действия голкипера.

Первый гол — ошибка на выходе

Первый из двух несуразных мячей «Спартак» пропустил в добавленное к первому тайму время. На 45+2-й минуте динамовцы отправились подавать угловой: Захарян закрутил мяч прямо в руки Селихову, голкипер должен был спокойно забрать его, но ошибся на выходе. В итоге мяч прилетел прямо в опорную ногу Александра Соболева и срикошетил в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=40b960dc2e8eefc3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251878&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол — обман Тюкавина или надежда на Дуарте?

Этот гол «Динамо» получился даже более странным, чем первый! Макаров получил мяч справа и вполне типично для себя прострелил в штрафную. Передача в центр получилась роскошной, при желании набравший скорость Тюкавин мог бы ее и замкнуть — но не стал этого делать. Чем, вероятно, дезориентировал Селихова (вместе с Дуарте, который также пытался прервать пас) — кипер остался на месте и просто проводил мяч глазами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0b27d87421120ea6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251880&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Селихов извинился в подтрибунке»

Безусловно, такое выступление иначе как помутнением не назовешь. И Селихов сразу признал ошибки. «Саша извинился в подтрибунке, — сообщил на пресс-конференции Гильермо Абаскаль. — С чем связаны его сегодняшние ошибки? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему в психологическом плане. Селихов часто выручает команду, он один из наших капитанов».

Игру вратаря «Спартака» после матча попросили прокомментировать даже Антона Шунина. Кипер «Динамо» ответил очень дипломатично: «Почему Селихов так поступил в эпизоде с третьим голом? Это некорректный вопрос. Если вы думаете, что я его буду критиковать, то вы ошибаетесь».