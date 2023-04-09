«Локомотив» в Москве примет «Зенит» в центральном матче воскресенья в РПЛ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в центральном матче воскресной программы 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) встретится с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена», начало игры — 20:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 20:00 Локомотив - Зенит -

«Локомотив» и «Зенит» перед очной встречей находятся в разных частях турнирной таблицы чемпионата России — железнодорожники с 25 очками располагаются на 11-й строчке, а сине-бело-голубые, в активе которых 51 очко, лидируют в РПЛ. Москвичи в конце 2022 года назначили на пост главного тренера Михаила Галактионова, который ранее работал в команде «Пари Нижний Новгород». В четырех матчах чемпионата России после зимней паузы железнодорожники одержали четыре победы. Петербуржцы ограничились тремя победами, в 20-м туре они на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1).

Самым результативным игроком «Локомотива» после возобновления чемпионата является бывший капитан «Зенита» Артем Дзюба — в четырех играх премьер-лиги на его счету шесть мячей и одна результативная передача. 34-летний форвард перешел в столичный клуб в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента, с августа по ноябрь 2022 года он играл в Турции за «Адана Демирспор», после чего расторг контракт с клубом по соглашению сторон. До этого нападающий с января 2015 года по май 2022 года выступал за «Зенит», в составе которого завоевал 10 трофеев и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Лидером «Зенита» по результативности на протяжении всего сезона является бразилец Малком, который в конце февраля получил гражданство РФ. Фланговый нападающий в 21 туре РПЛ отметился 16 голами, 4 из которых пришлись на матчи после зимней паузы. По этому показателю игрок сине-бело-голубых делит первое место в лиге с футболистом группы атаки «Спартака» Квинси Промесом.

Галактионов в воскресенье будет обходиться без восстанавливающихся от травм защитника Лукаса Фассона и нападающего Вильсона Изидора. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Александра Ерохина и Густаво Мантуана. Встречу должен был пропустить защитник Роберт Ренан, которого вызвали в молодежную сборную Бразилии, но «Зенит» обратился в национальную федерацию с просьбой оставить игрока в связи с тем, что сезон в РПЛ в разгаре. Также в Москве может сыграть полузащитник Вильмар Барриос, который почти восстановился от повреждения, полученного в игре с «Химками» (3:2).

Предстоящий матч станет 56-м в российской истории противостояния «Локомотива» и «Зенита». На данный момент статистическое преимущество на стороне гостей — 18 побед против 14 при 23 ничьих. Москвичи не могут обыграть петербуржцев с сентября 2019 года. После этого команды провели в РПЛ шесть встреч, три из которых завершились победами сине-бело-голубых, еще в трех встречах была зафиксирована ничья.

О других матчах воскресенья

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 14:00 Сочи - Крылья Советов -

В первом матче дня «Сочи» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов», игра начнется в 14:00 мск.

Перед очной встречей команды располагаются на 9-й и 12-й строчках в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 и 21 очко соответственно.

Зимой сочинцы сменили главного тренера — место Вадима Гаранина занял двукратный чемпион России Курбан Бердыев. Под руководством последнего команда провела четыре матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения. Самарцы после возобновления сезона потерпели три поражения, один раз сыграв вничью.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 16:30 ЦСКА - Химки -

В 16:30 мск в Москве прозвучит стартовый свисток в матче ЦСКА — «Химки». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы — армейцы располагаются на 4-й строчке (38 очков), а подмосковная команда — на 15-м месте в зоне прямого вылета в Мелбет — Первую лигу (13).

Хозяева поля, начав 2023 год в РПЛ с поражения от «Сочи» (0:2), после этого одержали три победы. Гости после перерыва набрали одно очко в четырех встречах, сыграв вничью с воронежским «Факелом» (1:1). После разгромного поражения от «Краснодара» (0:6) пост главного тренера покинул Спартак Гогниев. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» будет Ринат Билялетдинов.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 19:00 Краснодар - Пари Нижний Новгород -

После этого в программе игрового дня РПЛ значится матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (начало — 19:00 мск).

Эта встреча станет дебютной для нового главного тренера гостей Сергея Юрана. Для него этот клуб стал вторым в сезоне — летом прошлого года он покинул «Химки».

Предшественником Юрана был Артем Горлов, он был назначен на пост главного тренера команды 31 декабря 2022 года, но после 4 поражений в РПЛ после возобновления сезона клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним специалистом.