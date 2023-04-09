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12:26 (мск), источник: Sport24

«Это вы называете дерби? Просто клоунада!» Силкин — о матче «Спартака» и «Динамо»

Футбольный тренер Сергей Силкин прокомментировал ничью в московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» (3:3) в 22-м туре российской Премьер-Лиги.

Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Игра была безобразная. Что это вообще было? Это вы называете дерби? Просто ужас, который смотреть было невозможно. Играли две команды, у которых совершенно ничего не получилось.

В этом матче было ужасно все: смешные голы, отсутствие самоотдачи и просто визуальный ужас. Вы вспомните как раньше проводили дерби московских команд, а сейчас вышли без обороны и дурачка гоняют по полю. Клоунада просто. Мне очень не понравилась игра от обеих команд.

“Динамо” надо что-то менять, игра совсем не идет. С этим нужно разбираться как можно скорее. Пока что это просто кошмар и ужас», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ (42 очка), «Динамо» находится на 6-й позиции (36 баллов).

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3:3
Первый тайм: 2:2
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