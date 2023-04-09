«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, сыграв головой в чужой штрафной площади.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=768b7c62feef4201&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251885&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 73-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей, также успешно сыграв головой.

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На 88-й минуте Кристиан Нобоа отыграл один мяч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d5cf2777f659fba&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251887&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 матчах. «Крылья Советов» остались на 12-м месте с 24 очками в 22 играх.