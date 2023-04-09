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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов».

Крылья Советов
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Источник: ФК "Крылья Советов"

Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, сыграв головой в чужой штрафной площади.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 73-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей, также успешно сыграв головой.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 88-й минуте Кристиан Нобоа отыграл один мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 матчах. «Крылья Советов» остались на 12-м месте с 24 очками в 22 играх.

В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».

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Сочи
1:2
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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