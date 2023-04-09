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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач ЦСКА сообщил, почему Акинфеев остался в запасе

Капитан ЦСКА Акинфеев остался в запасе на матч с «Химками» по состоянию здоровья.

ЦСКА
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Источник: ПФК ЦСКА

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч 22-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» по состоянию здоровья, сообщил врач «красно-синих» Эдуард Безуглов.

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Химки» пройдет в воскресенье в Москве. Начало встречи — 16:30 мск. В воротах армейцев с первых минут сыграет Владислав Тороп.

«Восстановление Игоря Акинфеева проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня игру в стартовом составе здоровье не позволяет провести», — приводит слова Безуглова Telegram-канал ЦСКА.

Ранее Акинфеев пропустил ответный матч полуфинала пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Акинфееву 37 лет. В составе ЦСКА он становился шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Семь раз он выигрывал с армейцами Суперкубок России. В сезоне-2004/05 он помог «красно-синим» завоевать Кубок УЕФА.

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