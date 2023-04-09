Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Монако
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Кадис
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:30
Альмерия
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Вольфсбург
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Химки
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Кристал Пэлас
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Осер
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Клермон Фут
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Лорьян
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Мальорка
33
Футбол. Зарубежный
14:00
Лион
Ренн
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Крылья Советов
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Уфа
10
Все события
18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Бахтиер Зайнутдинов забил гол за ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отличился за ЦСКА в матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: соцсети

Сегодня, 9 апреля, «армейцы» принимают на своем поле подмосковные «Химки» в рамках 22-го тура РПЛ.

Зайнутдинов отличился на 37-й минуте, сделав счет 2:0. Он вышел на поле в стартовом составе.

Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь