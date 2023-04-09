Бахтиер Зайнутдинов забил гол за ЦСКА
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отличился за ЦСКА в матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отличился за ЦСКА в матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 апреля, «армейцы» принимают на своем поле подмосковные «Химки» в рамках 22-го тура РПЛ.
Зайнутдинов отличился на 37-й минуте, сделав счет 2:0. Он вышел на поле в стартовом составе.