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18:39 (мск), источник: Sport24

Аршавин: «Надеюсь, пенальти на Соболеве признают ошибкой, такие нельзя ставить. Судья влез туда, куда не надо»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал арбитра Сергея Иванова за назначение пенальти в пользу «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо».

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Источник: Sport24

В конце игры Иванов указал на «точку» после того, как во время подачи углового защитник бело-голубых Эли Даса прихватил полузащитника красно-белых Романа Зобнина, в результате чего тот упал на газон. Судьи VAR позвали Иванова к монитору, но после просмотра повтора главный арбитр своего решения не изменил.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 22, 8.04.2023, 19:30

Спартак3Динамо3

«Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Иванов? Еще он так уверенно это поставил. Еще VAR его пригласил, значит VAR был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его. Если бы “Спартак” забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.

Хорошо, там касание Дасы по животу, не знаю, наверное, беременных за живот жестче хватают их мужья. То есть это не провоцировало на то, как упал Зобнин. Я надеюсь, это признают ошибкой. А все это идет от того, что в «Ростове» ставят на Комличенко 13−14 пенальти. Там обнимашки, целовашки. Наоборот, надо уходить от этого. Зобнин почему падает? Потому что мяч, во-первых, на Северном полюсе, начнем с этого. Плюс он упал, дал возможность на пенальти. То есть он думает не о том, как забить, выиграть, подставить голову, а о том, как красиво упасть поправдоподобнее, чтобы поставили пенальти. Это не футбол«, — сказал Аршавин в эфире канала “Матч ТВ”.

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