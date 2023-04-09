Аршавин: «Надеюсь, пенальти на Соболеве признают ошибкой, такие нельзя ставить. Судья влез туда, куда не надо»

В конце игры Иванов указал на «точку» после того, как во время подачи углового защитник бело-голубых Эли Даса прихватил полузащитника красно-белых Романа Зобнина, в результате чего тот упал на газон. Судьи VAR позвали Иванова к монитору, но после просмотра повтора главный арбитр своего решения не изменил.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 8.04.2023, 19:30 Спартак 3 Динамо 3

«Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Иванов? Еще он так уверенно это поставил. Еще VAR его пригласил, значит VAR был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его. Если бы “Спартак” забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.