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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА без Акинфеева разгромил «Химки» в матче чемпионата России

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦСКА разгромил подмосковные «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Иван Обляков (33-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).

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Матч по состоянию здоровья пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, он остался в запасе. В воротах армейцев свою первую встречу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел Владислав Тороп. У «Химок» с первых минут играл вратарь Антон Митрюшкин, который дебютировал в составе подмосковного клуба в чемпионате России.

ЦСКА, одержав четвертую победу в РПЛ подряд и набрав 41 очко, идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Химки» продлили безвыигрышную серию до шести матчей и с 13 очками идут на предпоследней, 15-й строчке. В следующем туре армейцы 15 апреля на выезде сыграют против екатеринбургского «Урала», подмосковная команда в тот же день в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
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