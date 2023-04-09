ЦСКА без Акинфеева разгромил «Химки» в матче чемпионата России
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦСКА разгромил подмосковные «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦСКА разгромил подмосковные «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Иван Обляков (33-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61).
Матч по состоянию здоровья пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, он остался в запасе. В воротах армейцев свою первую встречу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел Владислав Тороп. У «Химок» с первых минут играл вратарь Антон Митрюшкин, который дебютировал в составе подмосковного клуба в чемпионате России.
ЦСКА, одержав четвертую победу в РПЛ подряд и набрав 41 очко, идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Химки» продлили безвыигрышную серию до шести матчей и с 13 очками идут на предпоследней, 15-й строчке. В следующем туре армейцы 15 апреля на выезде сыграют против екатеринбургского «Урала», подмосковная команда в тот же день в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».