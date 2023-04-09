Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Монако
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:45
Лорьян
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис
Кадис
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Вольфсбург
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Химки
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Кристал Пэлас
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Осер
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Клермон Фут
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Мальорка
33
Футбол. Зарубежный
14:00
Лион
Ренн
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Крылья Советов
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Уфа
10
Все события
19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит».

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 22, 9.04.2023, 20:00

Локомотив-Зенит-

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. В составе сине-бело-голубых отличились Вендел, Клаудиньо, Иван Сергеев (дважды) и Зелимхан Бакаев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко после 21 матча. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь