«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 20:00 Локомотив - Зенит -

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. В составе сине-бело-голубых отличились Вендел, Клаудиньо, Иван Сергеев (дважды) и Зелимхан Бакаев.