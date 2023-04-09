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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Самая лёгкая победа ЦСКА? «Химки» сдались после первого же гола

Отставка Гогниева пока не дала плодов. Зато как сыграли Обляков и Чалов!

ЦСКА
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Борьба за выживание в РПЛ неожиданно стала интересной. Накануне «Торпедо» победило «Факел» и сравнялось по очкам с «Химками», так что подмосковной команде нужно было биться за результат в матче с ЦСКА. Но никакой борьбы не получилось.

ЦСКА вышел на матч в не совсем привычном составе. Вместо Игоря Акинфеева, который восстанавливается после повреждения, в воротах вышел Владислав Тороп. Капитанская повязка в связи с этим перешла к Антону Заболотному.

Первые 10 минут матча были совершенно не событийными. Команды играли спокойно и не создавали моментов. Зато после этого резко прорвало! Уже на 11-й минуте после хитрого паса Фёдора Чалова должен был забивать Иван Обляков, а ещё чуть позже Антон Заболотный убрал на замахе защитника, но не справился с Антоном Митрюшкиным. Во втором моменте, к слову, отличную передачу снова сделал Чалов.

ЦСКА продолжал наращивать давление и заставлял «Химки» отбиваться, но потом картина игры неожиданно радикально изменилась. Всё началось с неудачного выхода Торопа из ворот, после которого мяч прилетел в перекладину. ЦСКА в этом моменте повезло не пропустить.

Сразу после эпизода с Торопом инициатива на несколько минут перешла к «Химкам». Правда, закончилось всё голом ЦСКА. Чалов в очередной раз проявил ассистентский талант, отдал на Облякова, а тот развернулся и уложил мяч в угол с линии штрафной. 1:0!

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Пропущенный гол после отрезка с неплохой игрой стал для «Химок» ударом, и оборона гостей расклеилась окончательно. Уже спустя четыре минуты ЦСКА забил второй: Обляков отдал Бактиёру Зайнутдинову один на один, и тот исполнил «черпак» через Митрюшкина. Первый гол в этом сезоне РПЛ!

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«Химки» периодически продолжали отвечать ЦСКА своими атаками, но игра в обороне оставалась чудовищной. Чалов должен был забивать в конце тайма, однако всё же простил соперника. А вот после перерыва гол всё же состоялся. Вышедший на замену Хорхе Карраскаль воспользовался бардаком и вонзил мяч под штангу.

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Остаток матча превратился в полную формальность. ЦСКА забрал мяч и лениво атаковал, а «Химки» продолжали смотреть футбол и умудрялись давать сопернику бить, даже вжавшись в штрафную ввосьмером.

С одной стороны, судить о смене главного тренера в «Химках», а с другой — у команды просто нет времени. После отставки Спартака Гогниева футболисты пока что не заиграли лучше, а сегодня, такое ощущение, смотрелись даже хуже, чем в предыдущих матчах. Для ЦСКА эта победа — возможно, самая лёгкая в нынешнем сезоне.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
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