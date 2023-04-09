Никита Кривцов стал новым бомбардиром «Краснодара»: у полузащитника весной уже шесть голов
Хавбек испортил Сергею Юрану дебют на посту главного тренера «Пари НН».
Хавбек испортил Сергею Юрану дебют на посту главного тренера «Пари НН».
«Пари НН» продолжает опускаться всё ниже и ниже в турнирной таблице. После четырёх поражений подряд в чемпионате руководство нижегородской команды сменило тренера: на место Артёма Горлова пришёл Сергей Юран. Тренерская перестановка не помогла «Пари НН» избежать пятого поражения подряд. На этот раз нижегородцы провалились в матче с «Краснодаром».
Уже в начале встречи для «Краснодара» всё отлично сложилось. На четвёртой минуте Никита Кривцов открыл счёт в матче, оказавшись в нужное время в нужном месте. Полузащитник «Краснодара» отправил мяч в сетку после скидки Джона Кордобы — 1:0.
Через десять минут Кривцов сделал дубль. Хавбек вышел один на один с вратарём после изумительной проникающей передачи Кади Боржеса — 2:0. Вы просто посмотрите, как сыграл бразилец и как поставил корпус Кордоба. Для Никиты этот мяч стал седьмым в нынешнем сезоне (чемпионат + Кубок).
Во втором тайме «Пари НН» выглядел интереснее, но забил снова «Краснодар». На 62-й минуте Кордоба сделал счёт 3:0 после продолжительной атаки «быков».
«Пари НН» отыграл только один мяч: Тимур Сулейманов отличился с пенальти. Никита Каккоев оказался на газоне после нарушения со стороны Сергея Волкова.
Главный судья матча Сергей Чебан держал допустимый уровень фолов, хотя мог удалить по одному игроку у каждой из команд. В определённый момент второго тайма встреча скатилась к грубым фолам с обеих сторон. В добавленное время арбитр мог назначить пенальти, но бригада VAR решила, что было положение вне игры, а не нарушение в штрафной. Таким образом, победа со счётом 3:1 вывела «Краснодар» на седьмое место, а «Пари НН» остался 13-м. Нижегородцы находятся в пяти очках от идущих 12-ми «Крыльев Советов», располагающихся на безопасном расстоянии от возможного вылета.