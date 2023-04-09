Никита Кривцов стал новым бомбардиром «Краснодара»: у полузащитника весной уже шесть голов

«Пари НН» продолжает опускаться всё ниже и ниже в турнирной таблице. После четырёх поражений подряд в чемпионате руководство нижегородской команды сменило тренера: на место Артёма Горлова пришёл Сергей Юран. Тренерская перестановка не помогла «Пари НН» избежать пятого поражения подряд. На этот раз нижегородцы провалились в матче с «Краснодаром».

Уже в начале встречи для «Краснодара» всё отлично сложилось. На четвёртой минуте Никита Кривцов открыл счёт в матче, оказавшись в нужное время в нужном месте. Полузащитник «Краснодара» отправил мяч в сетку после скидки Джона Кордобы — 1:0.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=38db562cf796461c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251893&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через десять минут Кривцов сделал дубль. Хавбек вышел один на один с вратарём после изумительной проникающей передачи Кади Боржеса — 2:0. Вы просто посмотрите, как сыграл бразилец и как поставил корпус Кордоба. Для Никиты этот мяч стал седьмым в нынешнем сезоне (чемпионат + Кубок).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6c0c6241ced85c2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251894&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Пари НН» выглядел интереснее, но забил снова «Краснодар». На 62-й минуте Кордоба сделал счёт 3:0 после продолжительной атаки «быков».

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«Пари НН» отыграл только один мяч: Тимур Сулейманов отличился с пенальти. Никита Каккоев оказался на газоне после нарушения со стороны Сергея Волкова.