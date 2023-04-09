Газзаев: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места

«Скорее всего, “Спартак”, ЦСКА и “Ростов” разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться “Ахмат” или “Динамо”. Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает “Сочи”. Терпят поражение за поражением», — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол. Ру».

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 41 очко после 22 матчей. Отставание от «Спартака» — один балл, от «Ростова» — четыре. Подопечные Валерия Карпина имеют одну игру в запасе.