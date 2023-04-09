Газзаев: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу приближающейся развязки сезона РПЛ.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу приближающейся развязки сезона РПЛ.
«Скорее всего, “Спартак”, ЦСКА и “Ростов” разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться “Ахмат” или “Динамо”. Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает “Сочи”. Терпят поражение за поражением», — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол. Ру».
На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 41 очко после 22 матчей. Отставание от «Спартака» — один балл, от «Ростова» — четыре. Подопечные Валерия Карпина имеют одну игру в запасе.
ЦСКА опережает на пять очков «Ахмат» и «Динамо», идущих в таблице чемпионата России на пятом и шестом местах соответственно.