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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу приближающейся развязки сезона РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, “Спартак”, ЦСКА и “Ростов” разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться “Ахмат” или “Динамо”. Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает “Сочи”. Терпят поражение за поражением», — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол. Ру».

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 41 очко после 22 матчей. Отставание от «Спартака» — один балл, от «Ростова» — четыре. Подопечные Валерия Карпина имеют одну игру в запасе.

ЦСКА опережает на пять очков «Ахмат» и «Динамо», идущих в таблице чемпионата России на пятом и шестом местах соответственно.

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