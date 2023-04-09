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22:13 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» прервал четырехматчевую победную серию «Локомотива» в РПЛ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 победил московский «Локомотив» в выездном матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Москве на «РЖД-Арене» в присутствии 10 859 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитым мячом отметился Вендел (40-я минута), защитник «Локомотива» Егор Погостнов забил в свои ворота (77). У проигравших гол забил Максим Глушенков (26). Полузащитник забил второй мяч за столичный клуб после перехода из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Всего на его счету восемь матчей за «Локомотив».

«Зенит» в третий раз подряд победил «Локомотив» в рамках РПЛ, в 2022 году петербургская команда дважды обыграла соперника на своем поле (3:1, 5:0). Всего «Зенит» не проигрывает столичному клубу девять матчей — шесть побед и три ничьи. В 2020 году клуб из Санкт-Петербурга обыграл столичный коллектив в игре за Суперкубок России (3:0).

До этого матча «Локомотив» оставался единственной командой РПЛ после зимней паузы, которая не теряла очков. Ранее столичный клуб победил дома «Краснодар» (3:2), а также одолел на выезде «Ростов» (3:1), грозненский «Ахмат» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (4:0). Один раз очки потеряли «Зенит», «Ростов» и московский ЦСКА, потерпев по одному поражению.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 10-е место с 25 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против идущего вторым «Ростова» 16 апреля. «Локомотив» в этот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

В другом матче игрового дня «Пари НН» на выезде проиграл «Краснодару» (1:3). Нижегородский клуб провел первый матч под руководством Сергея Юрана, который занял свою должность 4 апреля. «Пари НН» остается единственным клубом РПЛ после зимней паузы, не набравшим ни одного очка.

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Первый тайм: 1:1
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