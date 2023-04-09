Дзюба замолчал — Кассьерра ожил. «Зенит» — сильнее «Локо»

Только одно имя

Дзюба, Дзюба, Дзюба: все разговоры перед игрой сводились только к одной фамилии. Ничего удивительного: форвард «Локомотива» не очень красиво ушел из «Зенита» год назад и в воскресенье впервые с момента возвращения в РПЛ встречался с сине-бело-голубыми.

Артем набрал прекрасный ход: он забил шесть мячей в первых четырех матчах лиги после рестарта, и едва ли не все эксперты были уверены в том, что гол Дзюбы неминуем. И дело тут не только в форме нападающего, но и в его мотивации: он оформил хет-трик в матче с «Ростовом» Валерия Карпина и дубль в игре с «Пари НН», куда вполне мог перейти по ходу этого сезона. Естественно, настрой на «Зенит» у Дзюбы был запредельным.

Снова пара Погостнов — Магкеев

Но нынешний «Локомотив» — это далеко не Дзюба. Не он один позволил красно-зеленым стать единственной командой, победившей во всех весенних матчах лиги. Очень быстро затихли разговоры о возможном попадании красно-зеленых в стыковые матчи, и все благодаря наконец-то верным реформам клуба.

Михаил Галактионов показывает, что из этого состава можно выжимать гораздо больше, чем делали немецкие тренеры. Даже травмы обоих основных центральных защитников Конти и Кузьмичева не помешали «Локо» — с парой Магкеев — Погостнов «Локо» сыграл на ноль в Нижнем Новгороде, и ее же тренер выставил на «Зенит».

Без Барриоса

Состав гостей выглядел еще интереснее. Сергей Семак все-таки устал от бесконечных промахов Кассьерры и вознаградил Сергеева за дубль в матче с «Уралом» выходом в стартовом составе. Кроме того, в опорной зоне так и не появился Барриос — хоть колумбиец и оправился от травмы плеча, но попал лишь на скамейку запасных.

Еще одно ключевое решение Семака — выбор центра обороны. Можно было предположить, что под Дзюбу «Зенит» перейдет на схему с тремя центральными защитниками, которая уже этой весной неплохо работала на отдельных отрезках. Кто-то предполагал, что с Артемом кто-то из защитников будет действовать персонально. Однако Семак не стал вообще ничего менять, и в какой-то степени это был риск: ни Роберт Ренан, ни Родригао никогда не играли против Дзюбы на тренировках, так что плохо знают его манеру действий.

Подобным решением Семак подчеркивал, что Артем для него — такой же соперник, как и все. Под него тренерский штаб выдумывать ничего не стал.

Убийственный прессинг хозяев

Разумеется, Дзюба был заметен. Естественно, партнеры постоянно искали его голову верховыми мячами — Артем половину игры пробегал с поднятой рукой, прося у своих одноклубников передачу. Но «Зенит» к этому был готов, так что Дзюбе приходилось прибегать к неординарным действиям: например, на 25-й минуте он пяткой вывел Глушенкова на ударную позицию, однако Максим промазал.

В последнем сезоне Дзюбы в «Зените» у болельщиков было к нему много претензий. Одна из них — неспособность внятно прессинговать. Но гол «Локомотива» доказал, что это миф. Да, Дзюба не принимал активного участия в том эпизоде, но давил на оборону «Зенита» наравне с Камано и Глушенковым. Гвинеец спугнул Ренана, тот дал пас Венделу в борьбу, а другой бразилец замешкался, попытался найти фол и потерял мяч.

Этот эпизод лишний раз доказал, насколько велика значимость Барриоса для «Зенита». Колумбиец пропустил уже почти месяц, но без него сине-бело-голубые так и не наладили игру в опорной зоне, а сейчас еще и пропустили из-за того, что у Вендела нет тех навыков, что есть у Барриоса. И из-за четкого прессинга «Локомотива», конечно же.

Первый успех Семака в Черкизове

«Зенит» ожидаемо много владел мячом, но до конца первого тайма создавал преступно мало — даже с опасного штрафного Малком не смог пробить «стенку». Однако гостей нельзя было назвать инертными: напротив, сине-бело-голубые активничали впереди и создавали перегрузы на отдельных участках поля, что на 40-й минуте привело к голу. Неожиданно подключился к атаке Вендел: в другом матче в этом не было бы ничего удивительного, но в Черкизове бразилец занимал место опорника и, видимо, стремился реабилитироваться за результативную ошибку.

В перерыве Семак явно нашел нужные слова для команды, потому что таймы оказались контрастными для «Зенита». Хотя сине-бело-голубые проснулись не сразу, но планомерно увеличивали давление и могли забивать еще в середине второго тайма, когда Малком, Мостовой и Вендел упустили тройной момент.

«Локо» переключился на активный контратакующий режим, а заодно попытался удивить «Зенит» переводом Пиняева на правый фланг — в одном из эпизодов Сергей даже опасно прорвался по нему и раскрутил Ренана, но до гола дело не дошло. Красно-зеленые вообще провели второй тайм заметно слабее и как будто нарочно отказались от массовых забросов на Дзюбу — они вернулись только уже при счете 1:2.

«Зенит» выглядел чуть лучше противника. Порой осада штрафной соперника продолжалась длительное время, но до 77-й минуты «Локо» справлялся. А затем настала очередь сверкнуть Кассьерре — колумбиец пробил в падении через себя, и мяч влетел в ворота от защитника «Локо» Погостнова. Видимо, первого гола в РПЛ за «Зенит» Кассьерре еще нужно подождать. Но какая разница? Именно его действия привели к победе сине-бело-голубых.