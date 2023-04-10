Дзюба не помог. «Зенит» оторвался от преследователей в РПЛ после победы над «Локомотивом»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Программа 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в воскресенье четырьмя матчами. Петербургский «Зенит» увеличил отрыв от конкурентов после победы над столичным «Локомотивом», а московский ЦСКА приблизился к тройке после успешной игры с подмосковными «Химками».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 20:00 Локомотив 1 Зенит 2

В центральном матче дня «Зенит» в гостях выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1. У победителей забитыми мячами отметились Вендел (40-я минута) и Матео Кассьерра (77), для колумбийца этот гол стал первым в РПЛ в составе «Зенита» после 19 матчей в чемпионате России. У проигравших гол забил Максим Глушенков (26). За «Локомотив» сыграл нападающий Артем Дзюба, который выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Форвард не отметился результативными действиями в этой игре.

Дзюба после матча все равно привлек к себе внимание. После игры он обнимался и общался с бывшими одноклубниками из «Зенита», но не пожал руку главному тренеру петербургской команды Сергею Семаку. При этом футболист заявил журналистам, что не увидел Семака. На послематчевой пресс-конференции главного тренера «Зенита» также спросили об этом эпизоде, он отметил, что ничего не подумал и не почувствовал после того, как Дзюба не пожал ему руку.

«Ничего, это его желание, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — Что касается Артема, то мы не против, даже если бы он три забил, а мы выиграли 4:3. Я со своей стороны всегда только радуюсь успехам наших игроков, которые внесли большую лепту. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое».

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Дзюбе 34 года. В мае 2022 года он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В составе петербургской команды Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», уступая Александру Кержакову (163 гола). С «Зенитом» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и отметился одним забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон. 8 февраля 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В составе железнодорожников нападающий провел семь матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

Наиграли на ничью

Президент РПЛ Александр Алаев, который присутствовал на матче, отметил, что «Локомотив» наиграл на ничью в матче с «Зенитом». «Отличный матч, очень понравился, хорошее качество, — сказал Алаев журналистам. — Хорошая игра, приятно было, что обе команды играли на победу, объективно “Зенит” посильнее, показалось, что мастеровитее ребята. Но я думаю, что “Локомотив” ничью заслужил, приятно, что 11-я команда дает бой первой». По мнению президента РПЛ, интрига в борьбе за чемпионство еще сохраняется после матча «Зенита» с «Локомотивом».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что команда на равных боролась с «Зенитом». «Команда проиграла, мы расстроены, но мы проиграли лидеру нашего чемпионата, — сказал Нагорных журналистам. — Мы сегодня боролись с очень хорошей командой, боролись на равных. Нам кажется, что справедливой была бы ничья, но в спорте нет сослагательного наклонения».

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал журналистам, что у команды пока есть недостатки, которые не позволяют победить «Зенит». «То, что я говорил перед игрой, “Зенит” — тот соперник, на фоне которого можем увидеть наши сильные и слабые стороны, конечно, они проявляются, — отметил Леонченко. — Было очень много хороших моментов, где мы действительно не просто навязали борьбу, а по качеству моменты создавали. Но сегодня есть те недостатки, которые пока не позволяют обыгрывать “Зенит”. Будем работать».

Семак же отметил, что игра для «Зенита» началась довольно сложно из-за необязательного пропущенного мяча, а также из-за не такого уверенного первого тайма. По словам главного тренера «Зенита», в перерыве были произведены корректировки, поэтому второй тайм команда провела хорошо. Семак также отметил вклад Кассьерры в победу «Зенита» над «Локомотивом».

«Зенит» в третий раз подряд победил «Локомотив» в РПЛ, в 2022 году петербургская команда дважды обыграла соперника на своем поле (3:1, 5:0). Всего «Зенит» не проигрывает столичному клубу девять матчей — шесть побед и три ничьи. До этого матча «Локомотив» оставался единственной командой РПЛ после зимней паузы, которая не теряла очков. Ранее столичный клуб победил дома «Краснодар» (3:2), а также одолел на выезде «Ростов» (3:1), грозненский «Ахмат» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (4:0). Один раз очки потеряли «Зенит», «Ростов» и московский ЦСКА, потерпев по одному поражению.

«Зенит» набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 25 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с «Ростовом» 16 апреля, «Локомотив» в тот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

ЦСКА почти в тройке

В другом матче дня ЦСКА на своем поле победил «Химки» со счетом 3:0, забитыми мячами в составе хозяев отметились Иван Обляков (34-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37) и Хорхе Карраскаль (61). Игру из-за повреждения пропустил капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев, впервые в этом сезоне чемпионата России на поле вышел 19-летний голкипер Владислав Тороп. ЦСКА одержал четвертую победу в РПЛ подряд, до этого армейцы оказались сильнее воронежского «Факела» (2:0), петербургского «Зенита» (1:0) и самарских «Крыльев Советов» (4:0). «Химки» потерпели четвертое поражение подряд, команда не может одержать победу в РПЛ на протяжении шести матчей. В последний раз «Химки» побеждали в чемпионате страны 4 ноября 2022 года, когда обыграли дома «Оренбург» (2:0).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 16:30 ЦСКА 3 Химки 0

3 апреля «Химки» объявили об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды, исполняющим обязанности назначили Рината Билялетдинова. На это внимание обратил и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. «В “Химках” произошла смена тренера и стиля, долго думали и гадали, что придумает новый тренер, хотя за неделю что-то изменить сложно, — сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. — Начало игры ознаменовалось небольшой нервозностью, не хватало точности передач в атаке и с фланга, хотя хорошие комбинации случались. Но после гола все сложилось, мы стали уверенно контролировать ход матча. Затем забили второй гол, после которого окончательно пришли в себя. Во втором тайме забили только один, хотя могли еще увеличить преимущество».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отметил, что два первых пропущенных мяча сбили настрой команды. «Первое время игра проходила на встречных курсах, — сказал Оленев ТАСС. — “Химки” имели возможность забить, но удар головой [Петра] Голубовича пришелся в перекладину, дальше два пропущенных мяча сбили настрой. Сегодня Ринат Саярович [Билялетдинов] дал игровое время тем, у кого давно не было официальных матчей. С первых минут сыграл [Ираклий] Чежия, в концовке встречи вышли [Джамбулат] Дулаев и [Лев] Скворцов, для которого это дебютная игра в составе “Химок”. Будем ждать налаживания игровых связей и результата».

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который забил пятый мяч за московскую команду в этом сезоне, отметил, что начало получилось не очень хорошим. «Где-то мячи простые теряли, а дальше игра была под нашим контролем, много моментов создали, — сказал Обляков журналистам. — Прогресс после зимней паузы? Работаю над собой, в целом партнеры помогают, общее дело, неважно, кто забивает или отдает, главное, что команда побеждает».

ЦСКА набрал 41 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставание от идущего третьим московского «Спартака» составляет одно очко. «Химки» с 13 очками остались на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 15 апреля, «Химки» в тот же день в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

Другие матчи дня

Также в воскресенье «Сочи» на своем поле уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Илья Гапонов (52) и Фернандо Костанца (73), у сочинской команды отличился Кристиан Нобоа (87). «Крылья Советов» с 24 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 31 очком располагается на девятой позиции. В следующем туре самарская команда на своем поле примет «Химки» 15 апреля, «Сочи» в тот же день дома сыграет с «Краснодаром».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 22, 9.04.2023, 19:00 Краснодар 3 Пари Нижний Новгород 1

В этот день «Краснодар» дома выиграл у «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1, у хозяев отличились Никита Кривцов (4, 14) и Джон Кордоба (62), у нижегородцев с пенальти забил Тимур Сулейманов (71). «Пари НН» провел первый матч под руководством Сергея Юрана, который стал главным тренером команды 4 апреля, сменив на этом посту Артема Горлова. «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков, «Пари НН» с 19 очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре краснодарцы на выезде сыграют с «Сочи» 15 апреля, «Пари НН» в тот же день в гостях встретится с московским «Динамо».

Программа 22-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день московское «Торпедо» дома обыграло воронежский «Факел» (2:0), екатеринбургский «Урал» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» (0:2), «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (3:3). Тур завершится в понедельник матчем «Оренбург» — «Ростов».