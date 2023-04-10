Спасатель с характером. Чем знаменит новый наставник «Пари НН»?

За словом в карман Юран никогда не лезет и редко идёт на компромиссы. Получится ли у колоритного тренера спасти «Пари НН» от вылета из премьер-лиги?

«По-спортивному злой»

Сергей Юран был одним из возможных кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» ещё зимой, когда вакансия открылась после ухода Михаила Галактионова, а Артёма Горлова ещё не назначили.

Более того, в неофициальном голосовании, которое шло в социальных сетях, нижегородские болельщики выбрали именно Юрана. Причём победил Сергей Николаевич с большим отрывом.

Но выбор менеджмента «горожан» пал на Артёма Горлова. Почему боссы «Пари НН» предпочли молодого специалиста, никогда не работавшего в премьер-лиге, умеющему профессионально спасать команды от вылета Юрану, осталось загадкой. Но, похоже, сейчас в «Пари НН» ошибку признали.

«Возможно, зимой руководство “Нижнего” отпугнула история расставания Юрана с “Химками”. Когда тренер ушёл из подмосковного клуба из-за конфликта с инвестором клуба Туфаном Садыговым, — рассуждает в прошлом спортивный директор “Нижнего Новгорода” Александр Липко. — Но решение “Химок” нельзя назвать футбольным. Команда шла в верхней части турнирной таблицы. Юран не ставил в состав сына инвестора Илью Садыгова, потому и возник конфликт.

У Юрана жёсткий характер. Он был злым игроком, по-спортивному злым остался и сейчас. Именно это и помогает ему решать сложные задачи. Сейчас «Пари НН» и нужен тренер с характером. При Артёме Горлове и Михаиле Галактионове в игре команды характера было не видно".

«Химки», «Химки» и ещё раз «Химки»

А пока вспомним, что уже есть в багаже Юрана-наставника.

Несмотря на скандальное расставание с «Химками» в начале сезона 2022/23, именно в этой команде Сергей Юран и заработал статус одного из главных «спасателей» в российском футболе. Весной 2022 года тренер принял терпевший бедствие подмосковный клуб и удержал его в РПЛ. «Химкам», занявшим 13-е место (строчкой выше тогда расположился "Нижний Новгород), правда, пришлось сыграть стыковые матчи со СКА-Хабаровск. Но свою бывшую команду Сергей Юран уверенно обыграл.

Это был второй случай в карьере Юрана, когда он спас «Химки» от вылета. А впервые совершить, казалось бы, невозможное Сергей Николаевич сумел в 2008 году. Летом, пока сборная России на всех парах летела к «бронзе» чемпионата Европы, а розыгрыш РПЛ был поставлен на паузу, Юран заступил на пост главного тренера «Химок» и сумел сохранить для крайне неудачно выступавшей команды место в элите.

Кстати, Сергей Юран не только спасал «Химки» от вылета из премьер-лиги, но и выводил команду из первого дивизиона в элитный. В сезоне 2019/20 Сергей Николаевич принял красно-чёрных весной. «Химки» тогда шли в числе лидеров Первой лиги и под руководством Юрана успели сыграть два матча, набрав в них четыре очка. После этого турнир досрочно завершили из-за пандемии, и расположившиеся на втором месте «Химки» получили путёвку в премьер-лигу.

Удивительно, но поруководить командой в РПЛ Юрану не довелось. Накануне старта сезона Сергей Николаевич был отправлен в отставку. И это при том, что несколькими неделями ранее Юран вывел «Химки» в финал Кубка России!

Расставания тренера и подмосковной команды всегда получались болезненными.

3:0 в пользу Юрана

Ирония судьбы: именно игрой с «Химками» будет заканчивать сезон «Пари НН». И как знать, может, судьба нижегородцев решится именно в матче 3 июня с бывшей командой Юрана?

Тут нелишне напомнить, что во втором туре нынешнего сезона РПЛ подмосковные футболисты обыграли «Нижний» со счётом 3:0! Теперь Сергей Николаевич должен помочь «Пари НН» взять максимально убедительный реванш. И самому тренеру есть что доказать подмосковной команде. Страшно представить, какие искры будут летать на стадионе на Стрелке рядом с тренерской скамейкой «Нижнего Новгорода»!

«Когда клуб по ходу сезона назначает третьего тренера, это ненормально. Но шансы “Пари НН” спастись от вылета есть. И они не так малы, — уверен Александр Липко. — Те же “Химки” или “Факел” нижегородцы могут обыграть. А мотивировать команду Сергей Юран точно умеет».

Письмо тренеру

Игроком Сергей Юран был не менее эмоциональным. За карьеру он поменял девять клубов, и в некоторых случаях виной тому был неспокойный характер футболиста.

Так, в 1999 году Юран из-за конфликта покинул московский «Спартак», куда нападающего приглашал когда-то лично главный тренер Олег Романцев.

После ухода из народной команды Юран де-факто завершил и карьеру в сборной России. Национальной командой тогда тоже руководил Олег Романцев, и он перестал вызывать строптивого форварда в сборную.

Со сборной России связан и ещё один резонансный эпизод. Почти 30 лет назад Серей Юран стал одним из тех, кто написал знаменитое «Письмо четырнадцати», в котором российские футболисты требовали отставки тогдашнего главного тренера Павла Садырина и замены его на Анатолия Бышовца. В числе подписавших письмо, к слову, был также нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Но Садырина не сняли. Более того, тренер даже простил заговорщиков и предложил некоторым из них поехать на чемпионат мира 1994 года в США. В числе амнистированных оказался и Сергей Юран. Но на мундиале нынешний тренер «Пари НН» выглядел бледной тенью самого себя.

«Юрану тогда было 25 лет. Самый расцвет карьеры — он рвал и метал, — вспоминает заслуженный тренер России, экс-наставник “Нижнего Новгорода” Виктор Зайденберг. — Но та история с “Письмом четырнадцати” забрала у Сергея и других наших футболистов слишком много эмоций. На чемпионате мира Юран ничем не запомнился. А ведь по своему потенциалу он ничуть не уступал тому же Олегу Саленко (форварду сборной России, ставшему лучшим бомбардиром в мундиале 1994 с шестью мячами, — Ред.).

Смертельное ДТП, перелом лобной кости и любовь всей жизни

Особая тема — зарубежная карьера Сергея Юрана. В Европе форвард поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», немецкие «Бохум» с «Фортуной» и австрийский «Штурм».

Заметен нынешний тренер «Пари НН» был не только на поле, но и за его пределами. В Португалии Юран стал участником смертельного ДТП, в котором погиб родственник генпрокурора Португалии.

В Англии открыто конфликтовал с главным тренером, а тот в отместку обвинял Юрана в непрофессионализме и пьянстве.

А в «Штурме», где футболист, обрёл вторую молодость и забивал в Лиге чемпионов, Юран получил страшную травму — перелом лобной кости. После лечения футболист сумел вернуться на поле, но из-за болей вынужден был всё же повесить бутсы на гвоздь в 2001 году.

Но самая красивая история — о любви, которую Юран встретил благодаря футболу. В Португалии Сергей Николаевич познакомился со своей будущей супругой Людмилой. Когда девушка переехала жить в Лондон, футболист последовал за ней. Именно поэтому в 1996 году он подписал контракт с очень скромным «Миллуоллом», проигнорировав предложения солидных европейских команд. В туманном Альбионе влюблённые и сыграли свадьбу…