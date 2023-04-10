РПЛ назвала даты матчей воронежского «Факела» до конца сезона

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание оставшихся матчей воронежского «Факела» в этом сезоне. Так, в апреле факелоны проведут еще три встречи, в мае состоится четыре игры, а в июне пройдет заключительный матч сезона.

Следующий матч пройдет 16 апреля с «Ахматом», потом, 22 числа, «Факел» сыграет с «Оренбургом». Обе игры состоятся на домашнем поле воронежцев в 16:30. А вот 28 апреля факелоны с выена выезде сыграют с «Динамо».

Затем 6 мая состоится встреча с «Ростовом», 14 числа — с «Пари НН», 20 мая — с «Локомотивом» и 28 мая — с «Крыльями Советов».