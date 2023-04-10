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10:15 (мск), источник: Воронежские новости

РПЛ назвала даты матчей воронежского «Факела» до конца сезона

В апреле факелоны проведут еще три встречи, в мае состоится четыре игры, а в июне пройдет заключительный матч сезона.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание оставшихся матчей воронежского «Факела» в этом сезоне. Так, в апреле факелоны проведут еще три встречи, в мае состоится четыре игры, а в июне пройдет заключительный матч сезона.

Следующий матч пройдет 16 апреля с «Ахматом», потом, 22 числа, «Факел» сыграет с «Оренбургом». Обе игры состоятся на домашнем поле воронежцев в 16:30. А вот 28 апреля факелоны с выена выезде сыграют с «Динамо».

Затем 6 мая состоится встреча с «Ростовом», 14 числа — с «Пари НН», 20 мая — с «Локомотивом» и 28 мая — с «Крыльями Советов».

Заключительный июньский матч пройдет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 3 июня.

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