Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом»

«Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде, внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли», — заявил Дзюба в соцсетях.

Он добавил, что команда играла на равных с чемпионом России, потому что у неё есть характер. Игрок также отметил, что для него матч был уроком — он всегда должен сохранять спокойствие.