Федун считает, что про последние результаты «Спартака» нельзя сказать ничего хорошего

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Результаты московского футбольного клуба «Спартак» оставляют желать лучшего, поэтому ничего хорошего о них сказать нельзя. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал бывший президент красно-белых Леонид Федун.

«Спартак» не может победить в последних пяти матчах. За это время красно-белые опустились со второй позиции на третью в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вылетели из «плей-офф пути РПЛ» Фонбет — Кубка России в «плей-офф пути регионов».

«Пока, к сожалению, ничего хорошего про результаты “Спартака” сказать нельзя. Игра у команды есть, а результат оставляет желать лучшего. Где-то “Спартаку” не везет, но так все время продолжаться не может, игрокам нужно перетерпеть этот момент. Но вернуть себе удачу можно только за счет кропотливой работы», — сказал Федун.