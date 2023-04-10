Дзюба рассказал о нежелании общаться с журналистами

«Решил высказаться в социальных сетях, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый», — объяснил футболист. Дзюба отметил, что в командном виде спорта все всегда зависит от коллектива, а в «Локомотиве» он очень хороший. Нападающий добавил, что безумно счастлив находиться в московском клубе.