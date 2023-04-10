Бердыев покинул «Сочи» спустя пять матчей после назначения

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб Бердыева.

«Сочи» объявил о назначении Бердыева на пост тренера команды 25 декабря. Под его руководством команда успела провести пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых одержала две победы и потерпела три поражения.

«Футбольный клуб “Сочи” желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — сказано в заявлении.

До прихода в «Сочи» последним клубом в карьере Бердыева был иранский «Трактор». Ранее Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с казанским «Рубином», а также приводил «Ростов» к серебряным медалям РПЛ.