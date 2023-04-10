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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бердыев покинул «Сочи» спустя пять матчей после назначения

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», сообщается на сайте футбольного клуба.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб Бердыева.

«Сочи» объявил о назначении Бердыева на пост тренера команды 25 декабря. Под его руководством команда успела провести пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых одержала две победы и потерпела три поражения.

«Футбольный клуб “Сочи” желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — сказано в заявлении.

До прихода в «Сочи» последним клубом в карьере Бердыева был иранский «Трактор». Ранее Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с казанским «Рубином», а также приводил «Ростов» к серебряным медалям РПЛ.

«Сочи» с 31 очком после 22 сыгранных туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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