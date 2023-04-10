«Никому не нравится футбол команды». Бердыев проработал в «Сочи» всего 106 дней

Курбан Бердыев покинул «Сочи». В соцсетях клуба появились дежурная информация и слова благодарности. А также факт, что исполняющим обязанности стал Дмитрий Хохлов. Бердыев пришёл в клуб 25 декабря 2022-го, подписав соглашение на 2,5 года. Но в итоге проработал всего 106 дней.

Есть несколько ключевых пунктов, которые спровоцировали руководство «Сочи» на такое решение. Источники «Чемпионата» утверждают, что ключевая причина в результатах и стиле игры, что ставил Бердыев. «Никому не нравится футбол, в который играет команда», — сказал один из собеседников «Чемпионата».

Несмотря на победы над ЦСКА и «Динамо», у команды было три поражения с начала весны. Причём от менее статусных клубов — «Оренбурга», «Факела» и «Крыльев Советов». Вероятно, этот момент тоже смутил боссов клуба.

Интересно, что, по сути, причины увольнения Бердыева частично повторяют историю с уходом предыдущего тренера Вадима Гаранина. Как известно, им были недовольны возрастные футболисты и не принимали методику его работы. Поэтому к концу первой части сезона он и перестал рулить процессами. Теперь в аналогичную ситуацию попал Бердыев, которого изначально с большим воодушевлением приняли ветераны команды. Но, видимо, экстаз быстро прошёл. И наступили суровые будни — со средними результатами.

Дмитрий Кириченко

Вместе с Курбаном Бекиевичем клуб, вероятно, покинут два его ближайших ассистента — Дмитрий Кириченко и Денис Мацюра. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Дмитрий Хохлов

По информации коллег, помогать Дмитрию Хохлову — исполняющему обязанности главного тренера, возможно, будет Владислав Радимов. Хотя Кириченко совсем недавно (в февральском интервью «Чемпионату»), отвечая на вопрос о целях их штаба, как раз заявлял о важности результата. А ещё о том, что место в топ-5 — реальная задача для «Сочи».

«Результат всегда превалирует. Можно бесконечно рассуждать обо всём остальном, но с тренеров всегда спрашивают именно это. Конечно, хочется достигать его за счёт качественного футбола. Но, учитывая реалии, важно занимать и высокое место в таблице. Красота футбола — это понятие относительное». Дмитрий Кириченко тренер «Сочи»

При Бердыеве не стало лучше или хуже. Он принял команду на девятом месте, на нём же она до сих пор. Видимо, руководителей это не устраивает. Или есть какие-то более глубинные мотивы уволить тренера?