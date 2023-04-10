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19:56 (мск), источник: RT на русском

Ротенберг заявил, что Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи» по собственному желанию

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что специалист Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

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Источник: ФК "Сочи"

«Всё хорошо, у нас нет никаких конфликтов, разошлись по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также специалист был наставником в «Ростове», «Рубине» и иранском «Тракторе».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером казанского «Рубина».

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