«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 10 апреля. Футболисты «Оренбурга» и «Ростова» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в понедельник в Оренбурге.
В составе хозяев отличились Брайан Мансилья (14-я минута), Владимир Обухов (22).
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У гостей голы забили Егор Голенков (80) и Максим Осипенко (89).
Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах. «Ростов» идет вторым с 45 очками по итогам 22 встреч. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 9 очков.
В следующем туре «Оренбург» 16 апреля примет столичный «Локомотив», «Ростов» в этот же день сыграет дома с «Зенитом».