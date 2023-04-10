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19:20 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Оренбург
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Оренбург"

ТАСС, 10 апреля. Футболисты «Оренбурга» и «Ростова» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в понедельник в Оренбурге.

В составе хозяев отличились Брайан Мансилья (14-я минута), Владимир Обухов (22).

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

У гостей голы забили Егор Голенков (80) и Максим Осипенко (89).

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах. «Ростов» идет вторым с 45 очками по итогам 22 встреч. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 9 очков.

В следующем туре «Оренбург» 16 апреля примет столичный «Локомотив», «Ростов» в этот же день сыграет дома с «Зенитом».

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Оренбург
2:2
Первый тайм: 2:0
Ростов
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