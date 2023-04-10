«Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали

Еще играя кубковый матч в Краснодаре, Валерий Карпин точно держал в голове выезд в Оренбург. И причины для этого были. Этому же «Краснодару», с которым «Ростов» столкнулся в Пути регионов, «Оренбург» вколотил пять мячей в ноябре. А в середине марта команда Лички обыграла на своем поле «Спартак» (2:0).

Опасения Карпина

«Оренбург» вообще шикарен дома — перед встречей с «Ростовом» у них было восемь побед в десяти матчах на «Газовике», подавляющую часть голов в сезоне команда также оформила на своем стадионе. Добавить к этим фактам еще «историю болезни» («Ростов» никогда не побеждал «Оренбург» на их поле), кадровые проблемы южан (не могли сыграть Глебов, Уткин и Полоз) и непривычный для большинства команд искусственный газон — и можно посчитать, что у Карпина действительно был повод для тревоги.

Валерий Георгиевич отреагировал по учебнику — выпустил в старте пять защитников. Вместо привычной для желто-синих схемы 4−3−3 сыграл во что-то, похожее на 5−4−1. На поле одновременно появились Чернов, Осипенко, Сильянов, Прохин и Лангович. Капитаном вместо дисквалифицированного Глебова назначили Байрамяна. Состав «Оренбурга» остался практически без изменений — не принял участия в матче только Иван Башич.

Ярость хозяев

В первые минуты показалось, будто план Карпина работает — ростовчане несколько раз опасно подошли к воротам «Оренбурга» и даже были близки к голу. Но эта иллюзия быстро рассеялась — вскоре хозяева перехватили инициативу и начали безжалостно разрывать оборону гостей.

Результат пришел быстро — уже на 14-й минуте нападающий хозяев Мансилья оформил шедевральный гол, отправив мяч прямо в «девятку» после того, как защитник «Ростова» Сильянов секундой ранее вынес его из ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2435d771411f1663&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251905&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но еще больше был рад автор второго гола. Владимир Обухов добил отскочивший из рук Песьякова мяч и эмоционально отпраздновал. Еще бы — с «Ростовом» у Владимира связаны не лучшие воспоминания. Форвард играл за команду Карпина в сезоне-2020/21, и не только не отметился результативными действиями, но и в конце сезона получил бан от ФИФА на полгода из-за допинга в 2013 году.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Но и на 2:0 хозяева не успокоились, буквально извозив ростовчан по газону. Схема 5−4−1 очевидно не работала, но сменить ее пришлось по грустной причине — неприятную травму получил Евгений Чернов, самостоятельно покинуть поле он не смог. Вместо него вышел Щетинин, «Ростов» перестроился на 4−3−3. Но атаки (и ошибки гостей) не прекратились, показалось будто шансов у команды Карпина нет.

Переворот во втором тайме

Тем удивительнее, что из раздевалки «Ростов» вышел другим — конечно, «Оренбург» не прекратил осаду, но она стала менее эффективной. А южане тем временем начали подходить к воротам и явно не планировали сдаваться — настолько, что без сомнений летели в подкаты и в целом были очень эмоциональны.

Характерен эпизод из середины второго тайма — вышедший на замену Голенков имел отличный шанс для голевой передачи на Комличенко, но вместо этого ударил и не забил. Уже через секунду Николай буквально набросился на Егора и даже толкнул его — форварды едва не устроили драку. Оттаскивать Голенкова пришлось партнерам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e248ae509f093e0d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но, похоже, втык от старшего одноклубника пошел на пользу — 23-летний футболист через несколько минут забил первый мяч в РПЛ и дал «Ростову» шанс на спасение. А на 89-й минуте Максим Осипенко получил передачу от Комарова и забил почти такой же гол, как и Мансилья — с той же точки и в тот же угол. Только не прямым, а обводящим ударом.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

За оставшееся время было еще много огня — команды взорвались, рефери несколько раз свистел и даже показал Валерию Карпину желтую карточку за финт с мячом — посчитал, что тренер ростовчан затягивает время. Но в итоге вся энергия футболистов ни к чему не привела — матч так и остался ничейным.

Таким образом «Ростов» хоть и не улучшил свою позицию по отношению к преследующему его «Спартаку», но сохранил ее — во что мало кто верил перед выездом к «Оренбургу». Команда Карпина все больше и больше походит на реального претендента на медали — характер для этого у нее точно есть. И 45 очков в активе.