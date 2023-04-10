Дзюба не научился проигрывать. Пора перестать обижаться на весь мир

Артем Дзюба на ровном месте соорудил новый скандал. В этот раз форвард «Локомотива» не пожал руку Сергею Семаку после игры с «Зенитом», хотя еще совсем недавно отрицал конфликт с тренером.

Мы помним, как злой и сверхмотивированный Дзюба умеет вытаскивать матчи, и в минувшее воскресенье многие от него ждали феерии. Но ремейка матча с тульским «Арсеналом» не вышло, а питерцы сделали очередной шаг к уверенному чемпионству.

После финального свистка, когда команды в полных составах вышли на поле и благодарили зрителей, Семак окликнул Артема. Проходивший в метрах десяти от него форвард повернул голову, увидел тренера и пошел дальше в сторону раздевалки. Сергей же махнул и отправился обратно к подопечным.

Эпизод моментально перенес к недавнему интервью Дзюбы Нобелю Арустамяну. Там Артем четко сказал, что он и Семак не общаются, но и никаких обид нет. Так что же помешало Дзюбе проявить уважение, ответив бывшему тренеру взаимностью?

«Это абсолютно его желание. Я был бы не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое», — прокомментировал эпизод Семак.

Сергей Богданович максимально корректно отреагировал и даже пожелал Дзюбе голов в матче при условии победы «Зенита». Сам же форвард в микст-зоне заявил, что просто не заметил тренера. Стоит ли этому верить? Большие сомнения. На видео заметно, как игрок повернул голову в сторону Семака, почти наверняка его заметил, но продолжил пусть в раздевалку.

В последние годы у Дзюбы и так было немало поступков, подпортивших его репутацию. Так зачем было в очередной раз давать повод? Своим поведением Дзюба разделяет всех вокруг на два лагеря: его друзей и его врагов. Третьего, кажется, не дано. Такое поведение приводит к ответной реакции тех, кто попал в немилость к футболисту. Поэтому после победы над «Локомотивом» Малком и Клаудиньо не могли упустить шанс уколоть форварда.

«Это Рио-де-Жанейро, это Сан-Паулу», — кричали бразильцы после победы, отсылая к скандальной цитате Дзюбы.

После матча Артем появился в микст-зоне, но ответил лишь на один вопрос, после чего спешно удалился. Конечно, у СМИ было много вопросов, но все они остались без ответа. В итоге Дзюбе ответил на те, на которые сам захотел, опубликовав видео в социальных сетях. Форвард извинился за игру и объяснил, почему не стал отвечать на вопросы прессы.

«Не хочется общаться с журналистами, потому что я устал от всего этого. Когда ты выигрываешь — ты король, тебе поют дифирамбы. А когда ты проигрываешь, то ты — мертвый. Я устал от этого», — сказал Артем.

Только никто Дзюбу не называл мертвым, а претензий лично к нему у журналистов не было. Артем в очередной раз сам придумал себе врагов, с которыми зачем-то начал воевать. Даже если бы он ограничился парой дежурных фраз, то смог бы спокойно отвести от себя все вопросы. Но Дзюбе опять нужно окружить себя недоброжелателями для героической расправы над ними в будущем.

Удивительно, как Артем расцветает после побед и пытается отдалить всех от себя после неудач. Дзюба до сих пор не научился проигрывать, а болезненное реакция на негатив привела к сужению круга друзей и простых людей, которые относятся к нему хорошо. Небольшие изменения в поведении могли бы кардинально исправить ситуацию, но сам Артем, видимо, не готов на такой шаг.

Автор: Сергей Погребняк