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17:25 (мск), источник: ТАСС

Тренер Талалаев подписал контракт с футбольным клубом «Химки» на пять лет

Ранее в текущем сезоне Андрей Талалаев уже возглавлял клубы РПЛ «Ахмат» и «Торпедо».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Андрей Талалаев стал новым главным тренером футбольного клуба Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев.

«“Химки” подписали контракт с новым главным тренером Андреем Талалаевым. Договор долгосрочный, рассчитанный на пять лет», — сказал Оленев.

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