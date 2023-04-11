Тренер Талалаев подписал контракт с футбольным клубом «Химки» на пять лет

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Андрей Талалаев стал новым главным тренером футбольного клуба Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев.



«“Химки” подписали контракт с новым главным тренером Андреем Талалаевым. Договор долгосрочный, рассчитанный на пять лет», — сказал Оленев.